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Андрей Федун: надеюсь, в «Спартаке» с Промесом сделают то, что считают правильным

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Бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун выразил надежду, что руководство красно‑белых решит ситуацию с Квинси Промесом так, как считает правильным.
Андрей Федун: надеюсь, в «Спартаке» с Промесом сделают то, что считают правильным
  • globallookpress.com

«Я обеспокоен ситуацией вокруг Промеса. Это лидер команды. Что об этом думает клуб — это их дело. Сейчас руководство по своим возможностям намного мощнее, чем раньше. Надеюсь, они делают то, что считают правильным», — заявил Федун «Матч ТВ». 

Как сообщил журналист Иван Карпов, футболиста задержали в ОАЭ из-за того, что он сбежал с места ДТП.

По информации СМИ, силовые структуры Арабских Эмиратов запросили у Нидерландов дополнительные документы, чтобы решить вопрос о выдаче форварда. Если в течение 48 часов Нидерланды предоставят документы, Промесу придётся идти в суд ОАЭ. 

На 4—5 марта у форварда назначено заседание суда, сообщает журналист Дмитрий Егоров.

Ранее стало известно, что Промес может получить крупный штраф и тюремный срок за то, что покинул место ДТП. 

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