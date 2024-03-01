Андрей Федун: надеюсь, в «Спартаке» с Промесом сделают то, что считают правильным

Бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун выразил надежду, что руководство красно‑белых решит ситуацию с Квинси Промесом так, как считает правильным.

«Я обеспокоен ситуацией вокруг Промеса. Это лидер команды. Что об этом думает клуб — это их дело. Сейчас руководство по своим возможностям намного мощнее, чем раньше. Надеюсь, они делают то, что считают правильным», — заявил Федун «Матч ТВ».

Как сообщил журналист Иван Карпов, футболиста задержали в ОАЭ из-за того, что он сбежал с места ДТП.

По информации СМИ, силовые структуры Арабских Эмиратов запросили у Нидерландов дополнительные документы, чтобы решить вопрос о выдаче форварда. Если в течение 48 часов Нидерланды предоставят документы, Промесу придётся идти в суд ОАЭ.

На 4—5 марта у форварда назначено заседание суда, сообщает журналист Дмитрий Егоров.

Ранее стало известно, что Промес может получить крупный штраф и тюремный срок за то, что покинул место ДТП.