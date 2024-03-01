Молодёжная сборная России по футболу сыграет с командой Уругвая

Молодёжная сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с командой Уругвая.

«В марте наша молодёжка сыграет с молодёжной сборной Уругвая, а также академиями двух ведущих клубов этой страны. Уверен, что этот опыт будет полезен молодым российским футболистам и поможет их прогрессу», — цитирует президента Российского футбольного союза Александра Дюкова сайт организации.

В марте российская команда проведёт в Уругвае три товарищеских матча: встреча с уругвайской сборной состоится 21 марта, 23 марта россияне сыграют с молодёжной командой «Насьоналя», а 25 марта со сверстниками из «Монтевидео Сити Торке».

Ранее женская сборная России по футболу разгромила команду Ботсваны в товарищеском матче в Турции.