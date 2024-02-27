Женская сборная России разгромила команду Ботсваны в товарищеском футбольном матче

Женская сборная России по футболу разгромила команду Ботсваны в товарищеском матче в Турции.

Встреча в Белеке завершилась со счётом 4:0.

Голами отметились Анна Беломытцева (3-я и 86-я минуты), Марина Федорова (8-я) и Надежда Смирнова (41-я).

Сбор национальной команды в Турции завершится 28 февраля.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее женская молодёжная сборная России по футболу нанесла поражение команде Сербии в товарищеской встрече.