Нагорных: Тикнизяна не устроило предложение «Зенита» по трансферу

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных раскрыл детали несостоявшегося перехода защитника Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Мы с «Зенитом» действительно согласовали все условия, но футболиста предложение не устроило. «Локомотив» с уважением относится к решению игрока, поэтому ровным счётом ничего не изменилось — Наир продолжил подготовку к рестарту сезона», — заявил Нагорных «Спорт-Экспрессу».

Трансфер 24-летнего армянина в санкт-петербургский клуб сорвался из-за разногласий по зарплате. По данным RT, защитник хотел получать в «Зените» 16 млн рублей в месяц плюс подъёмные, а ему были готовы платить 10 млн.

В нынешнем сезоне Тикнизян забил восемь мячей и отдал пять голевых передач в 23 матчах за железнодорожников. Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о том, что петербургский клуб был близок к подписанию Тикнизяна.