Семак считает Тикнизяна одним из лучших футболистов в «Локомотиве»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о том, что петербургский клуб был близок к подписанию защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

«Как футболист Тикнизян, конечно, зарекомендовал себя очень прилично. Один из лучших сейчас в составе «Локомотива», играет очень результативно. По своим характеристикам это игрок, который укрепил бы обойму, конкуренцию и качество игры нашей команды. Но не получилось», — заявил Семак «Матч ТВ».

Трансфер 24-летнего армянина в санкт-петербургский клуб сорвался из-за разногласий по зарплате. По данным RT, защитник хотел получать в «Зените» 16 млн рублей в месяц плюс подъёмные, а ему были готовы платить 10 млн.

В нынешнем сезоне Тикнизян забил восемь мячей и отдал пять голевых передач в 23 матчах за железнодорожников. Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал решение Тикнизяна остаться в столичном клубе.