ТАСС: Интерпол следил за Промесом в ОАЭ

За нападающим «Спартака» Квинси Промесом велась слежка Интерпола в ОАЭ.

На момент прибытия форварда в Дубай в местных органах безопасности в отношении футболиста действовало «синее» уведомление Интерпола, которое предполагает сбор информации о личности, местонахождении или деятельности человека в связи с уголовным расследованием, сообщает ТАСС.

На 4—5 марта у форварда назначено заседание суда, сообщает журналист Дмитрий Егоров.

По информации СМИ, силовые структуры Арабских Эмиратов запросили у Нидерландов дополнительные документы, чтобы решить вопрос о выдаче форварда. Если в течение 48 часов Нидерланды предоставят документы, Промесу придётся идти в суд ОАЭ.

Как сообщил журналист Иван Карпов, футболиста задержали в ОАЭ из-за того, что он сбежал с места ДТП.

Ранее стало известно, что Промес был доставлен в полицейский участок «Аль-Хаванидж» 29 февраля.