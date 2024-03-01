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Деменко: «Спартаку» стоит подумать о продаже Промеса

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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко отреагировал на ситуацию с голландским нападающим красно-белых Квинси Промесом, который не смог вылететь с командой из ОАЭ для подготовки к матчу с «Зенитом» в 19-м туре Российской премьер-лиги и может быть экстрадирован в Нидерланды.
Деменко: «Спартаку» стоит подумать о продаже Промеса
  • РИА Новости

«Скорее всего, футболисты «Спартака» сильно расстроились из-за происшествия с Промесом. Но в какой-то степени у них определённо появилась хорошая мотивация для того, чтобы сыграть в матче с «Зенитом» ещё и за него. Как мне кажется, руководство команды повело себя немного опрометчиво и самоуверенно, привезя Квинси на сборы в ОАЭ. О существовании экстрадиции оттуда было хорошо известно, и, на мой взгляд, так рисковать не стоило. Не было бы никаких проблем, останься Промес на тренировочной базе с закреплённым за ним специалистом. Он бы спокойно подготовился к возобновлению чемпиона в индивидуальном режиме. Конечно, игровая практика тоже нужна, но, с другой стороны, одной проблемой для клуба было бы меньше.

В любом случае мы, конечно, будем надеяться, что он благополучно вернётся в Россию», — сказал Деменко RT.

Экс-футболист также ответил на вопрос, не пора ли «Спартаку» начинать готовиться к перестройке внутри команды из-за возможной экстрадиции Промеса в Нидерланды.

«Рано или поздно в жизни любой команды настаёт момент, когда ей приходится от кого-то отказываться. Учитывая возраст Промеса, возможно, клубу стоит подумать о продаже игрока в те страны, где нет экстрадиции в Нидерланды. Либо, если он действительно хочет остаться у нас, подумать о том, чтобы со временем предоставить ему работу в клубе. Конечно, пока он в хорошей физической форме, но какие-то варианты всё равно стоит искать», — добавил он.

Ранее в прокуратуре Амстердама отреагировали на новость о задержании Промеса в аэропорту Дубая.

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