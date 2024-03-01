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В прокуратуре Амстердама отреагировали на новость о задержании Промеса в аэропорту Дубая

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В пресс-службе прокуратуры Амстердама высказались о задержании нападающего «Спартака» Квинси Промеса.
В прокуратуре Амстердама отреагировали на новость о задержании Промеса в аэропорту Дубая
  • РИА Новости

«Мы знаем о сообщениях в СМИ, касающихся ареста Промеса в Дубае. Однако важно подчеркнуть, что мы не можем подтвердить эту информацию. Мы обращаемся за этим к властям Дубая. Разумеется, мы пытаемся проверить достоверность этих сообщений», — приводит слова пресс-службы прокуратуры «Спорт-Экспресс»

1 марта стало известно, что Промеса не выпустили из ОАЭ из-за запроса прокуратуры Нидерландов.

Как сообщает Mash, прокуратура европейской страны требует от Эмиратов выдачи футболиста. 

По информации источника, силовые структуры Арабских Эмиратов запросили у Нидерландов дополнительные документы, чтобы решить вопрос о выдаче форварда. Если в течение 48 часов Нидерланды предоставят документы, Промесу придётся идти в суд ОАЭ.

Ранее Салихова обвинила руководство «Спартака» в задержании Промеса в Дубае.

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