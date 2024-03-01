Левитин назвал решения МОК по российскому спорту нарушением прав человека

Помощник президента РФ Игорь Левитин высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) касательно России.

«Мы считаем, что это нарушение прав человека, ведь у нас инциденты происходят не только на Украине. Посмотрите, что творится на Ближнем Востоке, в секторе Газа, но там нет требований к спортсменам подписывать декларации, как и нет требований к спортсменам тех стран, которые поставляют оружие на Украину. Мы считаем, это несправедливо», — цитирует Левитина РИА Новости.

8 декабря стало известно, что МОК допустил российских и белорусских атлетов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Колесниченко заявила, что для поддержания мотивации российских спортсменов в стране проводится много турниров.