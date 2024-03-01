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Карпов: Промеса задержали в ОАЭ из-за того, что он сбежал с места ДТП

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Стало известно, по какой причине был задержан нападающий «Спартака» Квинси Промес.

Как сообщает Иван Карпов в своём Telegram-канале, Промес попал в аварию на территорию ОАЭ и сбежал. 

Затем, при прохождении паспортного контроля на вылет, футболиста ожидаемо задержали правоохранительные органы. Когда Квинси задержали, и эта информация разлетелась, нидерландская прокуратура запросила у ОАЭ выдачу Промеса. 

По информации Mash, прокуратура европейской страны требует от Эмиратов выдачи футболиста. Силовые структуры Арабских Эмиратов запросили у Нидерландов дополнительные документы, чтобы решить вопрос о выдаче форварда. Если в течение 48 часов Нидерланды предоставят документы, Промесу придётся идти в суд ОАЭ.

Ранее Салихова обвинила руководство «Спартака» в задержании Промеса в Дубае.

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