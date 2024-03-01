Нагорных: не сомневаюсь, что Дзюба выполнит условия для продления контракта

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о возможном продлении контракта с нападающим железнодорожников Артёмом Дзюбой.

«Могу заверить, что и Дзюба хочет продолжить играть в «Локомотиве», и клуб в этом заинтересован. Я абсолютно не сомневаюсь в том, что Артём выполнит условия для автоматической пролонгации. С Дзюбой вопрос закрыт — мы довольны его ролью в команде», — заявил Нагорных «Спорт-Экспрессу».

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 20 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает летом 2024 года.

Железнодорожники по итогам 18 туров с 31 очком занимают четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее Дзюба ответил на вопрос о возможном создании фиджитал-лиги, в которой выступали бы клубы Российской премьер-лиги.