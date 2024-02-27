Дзюба считает, что не стоит создавать фиджитал-лигу РПЛ

Четырёхкратный чемпион России в составе петербургского «Зенита» Артём Дзюба ответил на вопрос о возможном создании фиджитал-лиги, в которой выступали бы клубы Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Думаю, нет: для тех, у кого мало игрового времени, это не совсем то. Необходимо набирать форму и получать практику через игры в формате 11 на 11. Если уж на то пошло, раньше ребята выступали в дубле, а сейчас изменён формат Кубка России — спортсмены получают больше игровой практики», — заявил Дзюба RT.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) — и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Ранее сообщалось, что Дзюба взял бы в свою фиджитал-команду Головина и Соболева.