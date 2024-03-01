Фернандес — о «Зените»: всё увиденное мной — просто космос

Защитник «Зенита» Марио Фернандес высказался о петербургском клубе.

«Все ожидания совпали с реальностью. Я и до этого слышал, что в «Зените» отличная инфраструктура, а все процессы организованы на высшем уровне. Я был в академии, где тренируются дети. И всё увиденное мной — просто космос», — приводит слова Фернандеса Metaratings.

В нынешнем сезоне 33-летний футболист сыграл 15 матчей за команду, в которых не отличился результативными действиями.

Ранее Фернандес заявил, что не думает о завершении карьеры.