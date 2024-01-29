Фернандес заявил, что не думает о завершении карьеры

Защитник «Зенита» Марио Фернандес высказался о возможном завершении карьеры.

«Очень необычные ощущения. Когда десять лет проводишь в одном клубе, сам встречаешь новичков как старожил, а внезапно сам становишься новичком. Мысли о завершении карьеры? Для профессионального спортсмена решение закончить карьеру самое сложное в жизни. Если и принимать его, то обдуманно. Сейчас не думаю об этом», — приводит слова Фернандеса «Матч ТВ».

Напомним, что бразилец выступал за московский клуб с 2012 по 2022 год.

Затем он приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го защитник объявил о возобновлении карьеры и подписал контракт с «Интернасьоналом». 21 апреля стало известно, что он расторг соглашение с клубом по личным причинам. Летом Фернандес присоединился к «Зениту».

Ранее сообщалось, что агентство Кассьерры отказалось комментировать слухи о переходе игрока в чемпионат Саудовской Аравии.