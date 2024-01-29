RT в Telegram
Подпишись

Фернандес заявил, что не думает о завершении карьеры

Короткая ссылка
Защитник «Зенита» Марио Фернандес высказался о возможном завершении карьеры.
Фернандес заявил, что не думает о завершении карьеры
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Очень необычные ощущения. Когда десять лет проводишь в одном клубе, сам встречаешь новичков как старожил, а внезапно сам становишься новичком. Мысли о завершении карьеры? Для профессионального спортсмена решение закончить карьеру самое сложное в жизни. Если и принимать его, то обдуманно. Сейчас не думаю об этом», — приводит слова Фернандеса «Матч ТВ».

Напомним, что бразилец выступал за московский клуб с 2012 по 2022 год.

Затем он приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го защитник объявил о возобновлении карьеры и подписал контракт с «Интернасьоналом». 21 апреля стало известно, что он расторг соглашение с клубом по личным причинам. Летом Фернандес присоединился к «Зениту».

Ранее сообщалось, что агентство Кассьерры отказалось комментировать слухи о переходе игрока в чемпионат Саудовской Аравии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить