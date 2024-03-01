Источник: Промеса не выпустили из ОАЭ из-за запроса прокуратуры Нидерландов

Нападающего «Спартака» Квинси Промеса не выпустили в Россию из ОАЭ из-за запроса прокуратуры Нидерландов.

Как сообщает Mash, прокуратура европейской страны требует от Эмиратов выдачи футболиста.

По информации источника, силовые структуры Арабских Эмиратов запросили у Нидерландов дополнительные документы, чтобы решить вопрос о выдаче форварда. Если в течение 48 часов Нидерланды предоставят документы, Промесу придётся идти в суд ОАЭ.

29 февраля стало известно, что Промес был задержан в аэропорту Дубая во время вылета «Спартака» в Санкт-Петербург. В итоге команда улетела без нидерландца.

Красно-белые сыграют с «Зенитом» на «Газпром Арене» в матче 19‑го тура РПЛ 2 марта.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Отмечалось, что Квинси был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что Промес всё ещё находится в ОАЭ после задержания.