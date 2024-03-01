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Бояринцев: матч с «Зенитом» станет хорошей проверкой для Угальде

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Российский тренер и бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от официального дебюта новичка команды Манфреда Угальде в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
Бояринцев: матч с «Зенитом» станет хорошей проверкой для Угальде
  • Gettyimages.ru

«Возможно, Угальде появится с первых минут в составе команды на этот матч из-за отсутствия Промеса. Не исключаю, что Абаскаль изначально планировал задействовать Манфреда и Квинси вместе. Но узнать об этом мы можем только у главного тренера «Спартака». В любом случае эта игра станет хорошей проверкой для Угальде. Надеюсь, что он сможет проявить себя на фоне такого великолепного соперника, как «Зенит», и, как мне кажется, в случае положительного результата команда обязательно зацепит медали в этом сезоне», — заявил Бояринцев RT.

Ранее Бояринцев высказался о ситуации с голландским форвардом красно-белых Квинси Промесом.

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