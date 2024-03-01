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Бояринцев считает, что «Спартаку» пока рано привыкать жить без Промеса

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Российский тренер и бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высказался о ситуации с голландским форвардом красно-белых Квинси Промесом, который не смог вылететь с командой из ОАЭ для подготовки к матчу 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
Бояринцев считает, что «Спартаку» пока рано привыкать жить без Промеса
  • РИА Новости

«Если Промес так и не успеет присоединиться к команде перед матчем с «Зенитом», безусловно, это будет большой потерей для «Спартака». Всё-таки у красно-белых сейчас не так много таких же опытных игроков, как он, находящихся на таком же уровне. Сплотит его отсутствие команду или наоборот? На мой взгляд, учитывая уровень противника, красно-белые в любом случае должны быть хорошо настроены на игру. Это практически ключевой матч для них, после которого станет понятно, присоединится ли «Спартак» к чемпионской гонке. Команда должна быть готова на сто процентов и дать бой «Зениту», — сказал Бояринцев RT.

Специалист также ответил на вопрос, стоит ли «Спартаку» начать привыкать к тому, чтобы обходиться без Промеса.

«Ему пока 32 года, а это не тот возраст, чтобы начать списывать Промеса со счетов и корректировать свои планы на будущее. Думаю, что Квинси может спокойно поиграть на хорошем уровне в нашем чемпионате ещё три или четыре сезона как минимум», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Промес всё ещё находится в ОАЭ после задержания.

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