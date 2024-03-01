Аленичев: если «Спартак» добьётся ничьей с «Зенитом», это будет огромным успехом

Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о матче 19-го тура чемпионата России по футболу с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«Считаю, что, если Спартак» добьётся ничьей в Санкт-Петербурге, это будет огромным успехом. Шансы я бы оценил 90 на 10, потому что у «Зенита» и состав посильнее, и команда играет дома. Как я понимаю, будет практически полный стадион», — цитирует Аленичева «Чемпионат».

Встреча «Зенит» — «Спартак» пройдёт 2 марта. Игра начнётся в 19:30 мск.

Сине-бело-голубые с 36 очками занимают второе место в турнирной таблице, красно-белые (30) — пятое. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал подготовку команды к матчу с «Зенитом».