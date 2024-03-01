Умар Нурмагомедов: ни от кого угрозы не вижу в своём дивизионе
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«Из них я ни от кого угрозы не вижу. Я не хочу показаться высокомерным, но психологически я уже закрепился, вижу, что с любым могу подраться. Мне нет никакого дела, кто из них будет чемпионом, кого мне завтра дадут, сегодня. Без разницы, с кем драться, я готов к любому», — цитирует Нурмагомедова «Матч ТВ».
Нурмагомедов-младший и Бекзат Алмахан встретятся на турнире UFC в Лас-Вегасе (США) 2 марта.
В последнем бою Нурмагомедов победил бразильца Раони Барселоса нокаутом в первом раунде. Для него эта победа стала 16-й подряд в MMA. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения.
Ранее Умар Нурмагомедов признался, что ставил ультиматум руководству UFC.