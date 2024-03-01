Умар Нурмагомедов: ни от кого угрозы не вижу в своём дивизионе

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Умар Нурмагомедов заявил, что не видит угрозы для себя от соперников в легчайшем весе.

«Из них я ни от кого угрозы не вижу. Я не хочу показаться высокомерным, но психологически я уже закрепился, вижу, что с любым могу подраться. Мне нет никакого дела, кто из них будет чемпионом, кого мне завтра дадут, сегодня. Без разницы, с кем драться, я готов к любому», — цитирует Нурмагомедова «Матч ТВ».

Нурмагомедов-младший и Бекзат Алмахан встретятся на турнире UFC в Лас-Вегасе (США) 2 марта.

В последнем бою Нурмагомедов победил бразильца Раони Барселоса нокаутом в первом раунде. Для него эта победа стала 16-й подряд в MMA. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения.

Ранее Умар Нурмагомедов признался, что ставил ультиматум руководству UFC.