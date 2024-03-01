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«Факел» пошутил над «Спартаком», выведя сообщение на экран «Лукойл Арены»

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Пресс-служба «Факела» пошутила над «Спартаком» после переноса матча с домашнего стадиона в «Лужники».
«Факел» пошутил над «Спартаком», выведя сообщение на экран «Лукойл Арены»
  • РИА Новости

Воронежский клуб показал фото, где на медиафасаде «Лукойл Арены» выведена картинка с синим трактором и надписью «Спартак», агрономы в городе?».

Матч 20-го тура чемпионата России «Спартак» — «Факел» не состоится на стадионе в Тушине из-за плохого состояния газона. К такому выводу пришла инспекция Российской премьер-лиги (РПЛ).

По сообщениям СМИ, игра пройдёт 10 марта на стадионе «Лужники». Встреча начнётся в 19:00 мск. 

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал подготовку команды к матчу 19-го тура РПЛ с «Зенитом».

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