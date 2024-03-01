Гашек: в НХЛ мне объяснили, что участие россиян основано на законах США

Олимпийский чемпион по хоккею 1998 года Доминик Гашек рассказал, что комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн объяснил ему, почему в лиге не отстраняют российских игроков.

«В первый раз Беттмэн ответил мне коротко, в пяти-шести предложениях, что это основано на законах США и что в НХЛ на это другое мнение. На официальное большое письмо, в котором я подробно всё рассказал, он не ответил», — приводит слова Гашека sport.cz.

В феврале 2022 года Гашек призывал НХЛ приостановить действие контрактов российских игроков из-за ситуации на Украине. Лига не применяла никаких санкций к хоккеистам.

Ранее сообщалось, как Гашек отреагировал на обращение игроков молодёжной сборной России к IIHF.