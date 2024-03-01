Экс-форвард «Спартака» Давыдов: очень переживаю за Промеса
- РИА Новости
«Слежу ли я за ситуацией с Промесом? Да, конечно, слежу. Очень переживаю, надеюсь, всё обойдётся и он примет участие в матче с «Зенитом», — приводит слова Давыдовы издание «РБ Спорт».
29 февраля стало известно, что Промес был задержан в аэропорту Дубая во время вылета «Спартака» в Санкт-Петербург. В итоге команда улетела без нидерландца.
Красно-белые сыграют с «Зенитом» на «Газпром Арене» в матче 19‑го тура РПЛ 2 марта.
Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Отмечалось, что Квинси был объявлен в международный розыск.
Ранее сообщалось, что Промес всё ещё находится в ОАЭ после задержания.