Экс-форвард «Спартака» Давыдов: очень переживаю за Промеса

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов высказался о ситуации касательно задержания форварда красно-белых Квинси Промеса.

«Слежу ли я за ситуацией с Промесом? Да, конечно, слежу. Очень переживаю, надеюсь, всё обойдётся и он примет участие в матче с «Зенитом», — приводит слова Давыдовы издание «РБ Спорт».

29 февраля стало известно, что Промес был задержан в аэропорту Дубая во время вылета «Спартака» в Санкт-Петербург. В итоге команда улетела без нидерландца.

Красно-белые сыграют с «Зенитом» на «Газпром Арене» в матче 19‑го тура РПЛ 2 марта.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Отмечалось, что Квинси был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что Промес всё ещё находится в ОАЭ после задержания.