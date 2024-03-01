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Аршавин считает, что Джикия не нужен «Зениту»

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Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о защитнике «Спартака» Георгии Джикии.
Аршавин считает, что Джикия не нужен «Зениту»
  • РИА Новости

«Джикия не помог бы «Зениту». Слабый? У нас просто есть свои. У нас есть левоногий Алип. Зачем нам Джикия?» — цитирует Аршавина «Спорт-Экспресс».

По сообщениям СМИ, между главным тренером Гильермо Абаскалем и капитаном команды образовался конфликт. Именно из-за этого клуб пока не продлил с футболистом контракт, который истекает летом 2024-го.

30-летний защитник в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Ранее Тарпищев предположил, что Абаскалю не нравится авторитет Джикии.

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