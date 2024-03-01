Аршавин считает, что Джикия не нужен «Зениту»
- РИА Новости
«Джикия не помог бы «Зениту». Слабый? У нас просто есть свои. У нас есть левоногий Алип. Зачем нам Джикия?» — цитирует Аршавина «Спорт-Экспресс».
По сообщениям СМИ, между главным тренером Гильермо Абаскалем и капитаном команды образовался конфликт. Именно из-за этого клуб пока не продлил с футболистом контракт, который истекает летом 2024-го.
30-летний защитник в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.
Ранее Тарпищев предположил, что Абаскалю не нравится авторитет Джикии.