Пименов: для «Спартака» отсутствие Промеса — большая проблема, минус 50% силы команды

Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов высказался о ситуации касательно нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Для «Спартака» отсутствие Промеса — большая проблема, минус 50% силы команды. Он ключевой игрок, самый лучший в данный момент. Квинси в каждом матче доказывает, что является лидером», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

29 февраля стало известно, что Промес был задержан в аэропорту Дубая во время вылета «Спартака» в Санкт-Петербург. В итоге команда улетела без нидерландца.

Красно-белые сыграют с «Зенитом» на «Газпром Арене» в матче 19‑го тура РПЛ 2 марта.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Отмечалось, что Квинси был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что Промес всё ещё находится в ОАЭ после задержания.