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Шайба Тренина помогла «Нэшвиллу» разгромить «Миннесоту» в матче НХЛ

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«Нэшвилл Предаторз» на своём льду обыграл «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун Арена» завершилась со счётом 6:1.

Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин отметился заброшенной шайбой.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов не записал в свой актив результативных действий.

«Нэшвилл» с 70 очками располагается на седьмом месте в Западной конференции. «Миннесота» (62) занимает 11-ю позицию.

Ранее стало известно, что две шайбы и передача Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Коламбусом» в НХЛ.

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