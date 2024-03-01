Шайба Тренина помогла «Нэшвиллу» разгромить «Миннесоту» в матче НХЛ

«Нэшвилл Предаторз» на своём льду обыграл «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун Арена» завершилась со счётом 6:1.

Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин отметился заброшенной шайбой.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов не записал в свой актив результативных действий.

«Нэшвилл» с 70 очками располагается на седьмом месте в Западной конференции. «Миннесота» (62) занимает 11-ю позицию.

Ранее стало известно, что две шайбы и передача Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Коламбусом» в НХЛ.