Шайба Тренина помогла «Нэшвиллу» разгромить «Миннесоту» в матче НХЛ
Встреча в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун Арена» завершилась со счётом 6:1.
Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин отметился заброшенной шайбой.
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов не записал в свой актив результативных действий.
«Нэшвилл» с 70 очками располагается на седьмом месте в Западной конференции. «Миннесота» (62) занимает 11-ю позицию.
Ранее стало известно, что две шайбы и передача Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Коламбусом» в НХЛ.