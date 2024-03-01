Мор: «Зенит» и «Спартак» покажут результативный матч в 19-м туре РПЛ

Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор ожидает обилие голов в матче 19-го тура чемпионата России по футболу с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«Полагаю, что матч будет голевой. «Зенит» дома не имеет права играть скучно и от обороны. «Спартак» от обороны просто особо играть не умеет, это заранее проигрышный вариант», — цитирует Мора «РБ Спорт».

При этом он подчеркнул, что, конечно, игры «шашки наголо» не будет.

«Но команды все-таки будут играть больше на атаку, чем на оборону. Потому что это они умеют делать лучше всего», — добавил Мор.

Встреча «Зенит» — «Спартак» пройдет 2 марта. Игра начнётся в 19:30 мск.

Сине-бело-голубые с 36 очками занимают второе место в турнирной таблице, красно-белые (30) — пятое. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38).

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал подготовку команды к матчу с «Зенитом».