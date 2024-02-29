Захарова: «Спартак» не обращался в консульство из-за задержания Промеса в ОАЭ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высказалась по поводу ситуации с нападающим московского «Спартака» Квинси Промесом.

«Ни в посольство России в Абу-Даби, ни в генеральное консульство России в Дубае, где произошло предполагаемое задержание, представители «Спартака» пока не обращались», — цитирует Захарову «Чемпионат».

29 февраля стало известно, что Промес был задержан в аэропорту Дубая во время вылета «Спартака» в Санкт-Петербург. В итоге команда улетела без нидерландца.

Красно-белые сыграют с «Зенитом» на «Газпром Арене» в матче 19‑го тура РПЛ 2 марта.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Отмечалось, что Квинси был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что суд Амстердама получил апелляцию Промеса по делу о контрабанде наркотиков.