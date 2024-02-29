Матыцин: поручения Путина являются главным приоритетом деятельности Минспорта

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что поручения президента России Владимира Путина являются главным приоритетом деятельности возглавляемого им ведомства.

«Поручения президента Российской Федерации являются главным приоритетом деятельности Минспорта России. Мы активно внедряем физическую культуру и спорт в жизнь наших граждан, чтобы к 2030 году не менее 70% россиян регулярно занимались физической активностью», — цитирует Матыцина ТАСС.

По его словам, на сегодняшний день доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет более 53%, или порядка 77 млн человек. А уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями составляет 63,3%.

«Мы понимаем, что население нуждается в быстровозводимых и модульных спортивных залах, которые отличаются своей компактностью и доступностью. Такие проекты реализуются не только в крупных городах, но и в сельской местности», — добавил Матыцин.

Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию сообщил, что успешно сдающие нормы ГТО россияне будут иметь право на налоговый вычет начиная с 2025 года.

Ранее Матыцин заявил, что Игры Будущего дадут новый импульс развитию мирового спорта.