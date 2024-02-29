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Матыцин: поручения Путина являются главным приоритетом деятельности Минспорта

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Министр спорта Олег Матыцин заявил, что поручения президента России Владимира Путина являются главным приоритетом деятельности возглавляемого им ведомства.
Матыцин: поручения Путина являются главным приоритетом деятельности Минспорта
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Поручения президента Российской Федерации являются главным приоритетом деятельности Минспорта России. Мы активно внедряем физическую культуру и спорт в жизнь наших граждан, чтобы к 2030 году не менее 70% россиян регулярно занимались физической активностью», — цитирует Матыцина ТАСС.

По его словам, на сегодняшний день доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет более 53%, или порядка 77 млн человек. А уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями составляет 63,3%.

«Мы понимаем, что население нуждается в быстровозводимых и модульных спортивных залах, которые отличаются своей компактностью и доступностью. Такие проекты реализуются не только в крупных городах, но и в сельской местности», — добавил Матыцин.

Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию сообщил, что успешно сдающие нормы ГТО россияне будут иметь право на налоговый вычет начиная с 2025 года.

Ранее Матыцин заявил, что Игры Будущего дадут новый импульс развитию мирового спорта.

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