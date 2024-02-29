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Матч «Спартак» — «Факел» не состоится на стадионе в Тушине из-за плохого состояния газона

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Матч 20-го тура чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и воронежским «Факелом» не состоится на стадионе «Лукойл Арена».
Матч «Спартак» — «Факел» не состоится на стадионе в Тушине из-за плохого состояния газона
  • РИА Новости

Инспекция Российской премьер-лиги признала состояние газона на домашнем стадионе красно-белых неудовлетворительным, сообщает пресс-служба РПЛ.

Столичный клуб занялся поиском нового места проведения встречи. Найти запасную арену необходимо до 1 марта. Иначе РПЛ сделает это самостоятельно.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал подготовку команды к матчу 19-го тура РПЛ с «Зенитом».

 





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