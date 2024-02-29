Матч «Спартак» — «Факел» не состоится на стадионе в Тушине из-за плохого состояния газона
- РИА Новости
Инспекция Российской премьер-лиги признала состояние газона на домашнем стадионе красно-белых неудовлетворительным, сообщает пресс-служба РПЛ.
Столичный клуб занялся поиском нового места проведения встречи. Найти запасную арену необходимо до 1 марта. Иначе РПЛ сделает это самостоятельно.
Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал подготовку команды к матчу 19-го тура РПЛ с «Зенитом».