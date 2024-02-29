Матч «Спартак» — «Факел» не состоится на стадионе в Тушине из-за плохого состояния газона

Матч 20-го тура чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и воронежским «Факелом» не состоится на стадионе «Лукойл Арена».

РИА Новости