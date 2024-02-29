Источник: Промес находится в отделении полиции Дубая

Нападающий «Спартака» Квинси Промес не смог вылететь из ОАЭ в Россию, поскольку был задержан на пограничном контроле в аэропорту Дубая и уже несколько часов находится в отделении полиции.

По информации Telegram-канала Baza, вместе с игроком остались сотрудники службы безопасности клуба. Причина задержания Промеса неизвестна.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Отмечалось, что Промес был объявлен в международный розыск. До этого он также был обвинён в нападении на своего кузена.

Ранее сообщалось, что Промес вылетит из Дубая в Россию отдельно от «Спартака».