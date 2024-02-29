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СЭ: Промес вылетит из Дубая в Россию отдельно от «Спартака»

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Нападающий «Спартака» Квинси Промес полетит из Дубая (ОАЭ) в Россию отдельно от команды.
СЭ: Промес вылетит из Дубая в Россию отдельно от «Спартака»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

По информации «СЭ», игрок прилетит в Россию вечером 29 февраля.

Сообщалось, что Промеса не пустили на самолёт в Россию со «Спартаком» по неизвестной причине. 

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Отмечалось, что Промес был объявлен в международный розыск. До этого он также был обвинён в нападении на своего кузена.

Ранее Василий Уткин заявил, что Промеса не посадят в тюрьму в Нидерландах в ближайшее время.

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