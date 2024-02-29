СЭ: Промес вылетит из Дубая в Россию отдельно от «Спартака»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес полетит из Дубая (ОАЭ) в Россию отдельно от команды.

По информации «СЭ», игрок прилетит в Россию вечером 29 февраля.

Сообщалось, что Промеса не пустили на самолёт в Россию со «Спартаком» по неизвестной причине.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Отмечалось, что Промес был объявлен в международный розыск. До этого он также был обвинён в нападении на своего кузена.

Ранее Василий Уткин заявил, что Промеса не посадят в тюрьму в Нидерландах в ближайшее время.