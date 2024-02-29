ФХР дисквалифицировала на полгода тренера России U18 за скандал в финале Кубка Будущего

Дисциплинарный комитет Федерации хоккея России (ФХР) вынес решения по эпизоду, произошедшему после финального матча Кубка Будущего в Минске между молодёжной сборной Белоруссии и юниорской сборной России.

Главного тренера российской команды Александра Титова отстранили от работы на шесть месяцев, сообщает сайт ФХР.

Кроме того, дисциплинарный комитет дисквалифицировал на три матча в составе национальных команд вратаря Петра Андреянова, а также нападающих Егора Сурина и Вадима Дудорова.

Хоккеистам установили испытательный срок длительностью шесть месяцев: в случае повторного нарушения к ним применят более строгие санкции.

Напомним, что после окончания матча несколько игроков российской команды в знак протеста против судейства отказались забирать призы от организаторов турнира.

Ранее сообщалось, что Билялов, Пыленков и Уил признаны лучшими игроками КХЛ в феврале.