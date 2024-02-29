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Аршавин: никого бы не забрал из «Спартака» в «Зенит»

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Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, кого из игроков «Спартака» он бы хотел подписать в санкт-петербургский клуб.
Аршавин: никого бы не забрал из «Спартака» в «Зенит»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Никого бы не забрал из «Спартака» в «Зенит», но там есть хорошие игроки. Мне нравится Пруцев и Зорин. Зиньковский ещё неплохой — он бы боролся за место в стартовом составе «Зенита», — цитирует Аршавина «РБ Спорт».

Команды сыграют друг с другом в рамках 19-го тура РПЛ. Встреча пройдёт 2 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«Краснодар» с 38 очками по итогам 18 туров лидирует в чемпионате. На втором месте в турнирной таблице располагается петербургский «Зенит» (36). «Спартак» занимает пятую позицию (30).

Ранее сообщалось, что «Спартак» отправился из Дубая в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом».

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