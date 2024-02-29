Канадская фигуристка Вирту — о деле Валиевой: это так грустно

Канадская фигуристка Тесса Вирту высказалась о допинговом деле Камилы Валиевой.

«Это так грустно. Эту уязвимую девочку подвела система спорта. Мы не можем возлагать бремя ответственности на подростка. Вопрос в том, что мы можем сделать для юных спортсменов, чтобы они были ответственны за свою карьеру и в то же время могли доверять своей команде», — цитирует Вирту CBC Sports.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее продюсер и постановщик ледовых спектаклей Илья Авербух высказался о ситуации с дисквалификацией Валиевой.