RT в Telegram
Подпишись

Канадская фигуристка Вирту — о деле Валиевой: это так грустно

Короткая ссылка
Канадская фигуристка Тесса Вирту высказалась о допинговом деле Камилы Валиевой.
Канадская фигуристка Вирту — о деле Валиевой: это так грустно
  • РИА Новости

«Это так грустно. Эту уязвимую девочку подвела система спорта. Мы не можем возлагать бремя ответственности на подростка. Вопрос в том, что мы можем сделать для юных спортсменов, чтобы они были ответственны за свою карьеру и в то же время могли доверять своей команде», — цитирует Вирту CBC Sports.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее продюсер и постановщик ледовых спектаклей Илья Авербух высказался о ситуации с дисквалификацией Валиевой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить