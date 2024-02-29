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Mirror Football: клубы Саудовской Аравии готовы предложить большую сумму за Салаха

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Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах является главной трансферной целью клубов из Саудовской Аравии на ближайшее трансферное окно.
Mirror Football: клубы Саудовской Аравии готовы предложить большую сумму за Салаха
  • AP
  • © Kirsty Wigglesworth

Чтобы осуществить сделку, команды готовы предложить большую сумму компенсации «Ливерпулю» и высокую зарплату египтянину, сообщает Mirror Football.

В нынешнем сезоне Салах забил 18 мячей и отдал девять голевых передач в 27 матчах за мерсисайдцев во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2025-го. Портал Transfermakt оценивает стоимость игрока в €65 млн.

Ранее сообщалось, что Салах может продолжить карьеру в ПСЖ.

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