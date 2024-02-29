Mirror Football: клубы Саудовской Аравии готовы предложить большую сумму за Салаха

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах является главной трансферной целью клубов из Саудовской Аравии на ближайшее трансферное окно.

Чтобы осуществить сделку, команды готовы предложить большую сумму компенсации «Ливерпулю» и высокую зарплату египтянину, сообщает Mirror Football.

В нынешнем сезоне Салах забил 18 мячей и отдал девять голевых передач в 27 матчах за мерсисайдцев во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2025-го. Портал Transfermakt оценивает стоимость игрока в €65 млн.

Ранее сообщалось, что Салах может продолжить карьеру в ПСЖ.