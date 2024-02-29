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L'Équipe: экс-игрок «Локомотива» избегает футбола после инцидента на мосту

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Полузащитник французской «Ниццы» Алексис Бека-Бека после инцидента на мосту пытается начать новую жизнь вдали от футбола.
L'Équipe: экс-игрок «Локомотива» избегает футбола после инцидента на мосту
  • AFP
  • © Valery HACHE

После инцидента футболист провёл три месяца в больнице и сейчас уединённо проживает с семьёй в городе Кан в Нормандии, сообщает L'Équipe.

Отмечается, что врачи рекомендовали 22-летнему хавбеку некоторое время не вступать в контакт со своими товарищами по команде. У игрока контракт с «Ниццей» до 2027 года.

29 сентября Бека-Бека угрожал покончить с собой, спрыгнув с моста высотой 100 м из-за расставания с девушкой. Психологи смогли помочь игроку. 

Ранее защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался касательно ситуации с Бека-Бека.

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