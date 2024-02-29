L'Équipe: экс-игрок «Локомотива» избегает футбола после инцидента на мосту

Полузащитник французской «Ниццы» Алексис Бека-Бека после инцидента на мосту пытается начать новую жизнь вдали от футбола.

После инцидента футболист провёл три месяца в больнице и сейчас уединённо проживает с семьёй в городе Кан в Нормандии, сообщает L'Équipe.

Отмечается, что врачи рекомендовали 22-летнему хавбеку некоторое время не вступать в контакт со своими товарищами по команде. У игрока контракт с «Ниццей» до 2027 года.

29 сентября Бека-Бека угрожал покончить с собой, спрыгнув с моста высотой 100 м из-за расставания с девушкой. Психологи смогли помочь игроку.

Ранее защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался касательно ситуации с Бека-Бека.