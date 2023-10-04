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Тикнизян: надеюсь, с Бека-Бека всё хорошо

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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался касательно ситуации с бывшим игроком столичного клуба Алексисом Бека-Бека.
Тикнизян: надеюсь, с Бека-Бека всё хорошо
  • Gettyimages.ru

«Да, я слышал об этой ситуации, но мы с ним не общались после того, как он ушёл. Надеюсь, что с ним всё хорошо», — цитирует Тикнизяна «Чемпионат».

29 сентября появилась информация, что футболист угрожает покончить с собой, спрыгнув с моста высотой 100 м из-за расставания с девушкой. Психологи смогли помочь игроку. 

Напомним, что игрок выступал за «Локомотив» с 2021 по 2022 год. Он провёл 28 матчей за железнодорожников и отметился четырьмя результативными передачами. 1 августа 2022 года «Локомотив» объявил о переходе полузащитника в «Ниццу».

Ранее экс-спортдиректор «Локо» Цорн трогательно обратился к Бека-Бека.

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