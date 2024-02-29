Шахматист Карякин подвергся атаке дрона-камикадзе в Авдеевке

Российский шахматист Сергей Карякин сообщил, что он и его товарищи подверглись атаке дрона-камикадзе в Авдеевке в ДНР.

«Мы убежали от дрона-камикадзе, забежали в подъезд. Всё нормально, с ребятами всё хорошо. Тут такое место, что не бывает без «сюрпризов». Всё будет хорошо, работаем!» — написал шахматист в Telegram-канале.

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) в марте 2022 года дисквалифицировала Карякина на полгода за его поддержку СВО.

23 ноября ФИДЕ продлила до 1 января 2025 года разрешение российским и белорусским шахматистам выступать под флагом организации. Разрешение распространяется на шахматистов, уже играющих в нейтральном статусе.

Ранее Карякин рассказал, что провёл партию с главным тренером СКА Романом Ротенбергом.