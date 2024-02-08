Карякин рассказал, что сыграл вничью с тренером СКА Ротенбергом в шахматы
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«В партии с Ротенбергом мы согласились на ничью. Но, помимо него, мы играли с хоккеистами СКА. Было несколько талантливых игроков, например Сергей Толчинский», — цитирует Карякина СЭ.
Напомним, что гроссмейстер является чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016). В 2015-м он стал обладателем Кубка мира ФИДЕ.
Ранее сообщалось, что Карякин назвал враждебной политику европейских стран к российскому спорту.