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Карякин рассказал, что сыграл вничью с тренером СКА Ротенбергом в шахматы

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Гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, что провёл партию с главным тренером СКА Романом Ротенбергом.
Карякин рассказал, что сыграл вничью с тренером СКА Ротенбергом в шахматы
  • Gettyimages.ru
  • © Jason Kempin

«В партии с Ротенбергом мы согласились на ничью. Но, помимо него, мы играли с хоккеистами СКА. Было несколько талантливых игроков, например Сергей Толчинский», — цитирует Карякина СЭ.

Напомним, что гроссмейстер является чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016). В 2015-м он стал обладателем Кубка мира ФИДЕ.

Ранее сообщалось, что Карякин назвал враждебной политику европейских стран к российскому спорту.

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