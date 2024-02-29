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Нагорный — о завершении карьеры: у меня нет таких мыслей

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный заявил, что не планирует завершать спортивную карьеру.
Нагорный — о завершении карьеры: у меня нет таких мыслей
  • РИА Новости

«У меня нет таких мыслей. В этом году я в любом случае продолжу выступать, а дальше всё будет зависеть от загруженности», — заявил Нагорный ТАСС. 

В июле комитет Международной спортивной гимнастики объявил о допуске гимнастов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отреагировала на жалобу олимпийской чемпионки Ангелины Мельниковой по поводу еды на базе.

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