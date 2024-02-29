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Кордоба: «Зенит» в РПЛ на особом счету — неоспоримый факт

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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба заявил, что «Зенит» пользуется определёнными привилегиями в российском футболе.
Кордоба: «Зенит» в РПЛ на особом счету — неоспоримый факт
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«То место, которое мы сейчас занимаем, безусловно, заслуженное. Ничего не буду говорить о «Зените» — это их дела. За два с половиной года, что я играю в России, успел убедиться в особом отношении к этому клубу. Он в РПЛ на особом счету — неоспоримый факт», — заявил Кордоба «Спорт-Экспрессу». 

«Краснодар» с 38 очками по итогам 18 туров лидирует в чемпионате. На втором месте в турнирной таблице располагается петербургский «Зенит» (36). 

Форвард выступает за «быков» с 2021 года. В текущем сезоне он провёл за клуб 20 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин среди зимних новичков команды выделил бразильского форварда Педро.

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