Аршавин назвал Педро главным приобретением «Зенита» зимой
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
«Зенит провёл хорошую работу в зимнее трансферное окно. Особенно отметил бы Педро. Потенциал у него большой», — заявил Аршавин Sport24.
Нападающий присоединился к команде 12 января. Педро в 23 матчах за «Коринтианс» в 2023 году забил три гола. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €7 млн. 5 февраля форварду исполнилось 18 лет.
Ранее бывший футболист сборной СССР и московского ЦСКА Владимир Пономарёв предположил, что футболисты из других стран опасаются приезжать в Россию из-за возможного осуждения.