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Аршавин назвал Педро главным приобретением «Зенита» зимой

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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин среди зимних новичков команды выделил бразильского форварда Педро.
Аршавин назвал Педро главным приобретением «Зенита» зимой
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Зенит провёл хорошую работу в зимнее трансферное окно. Особенно отметил бы Педро. Потенциал у него большой», — заявил Аршавин Sport24.

Нападающий присоединился к команде 12 января. Педро в 23 матчах за «Коринтианс» в 2023 году забил три гола. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €7 млн. 5 февраля форварду исполнилось 18 лет.

Ранее бывший футболист сборной СССР и московского ЦСКА Владимир Пономарёв предположил, что футболисты из других стран опасаются приезжать в Россию из-за возможного осуждения.

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