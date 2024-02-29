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Дербушева пропустит индивидуальную гонку на Кубке России в Уфе из‑за болезни

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Тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов сообщил, что Тамара Дербушева пропускает индивидуальную гонку на пятом этапе Кубка России в Уфе из‑за болезни.
Дербушева пропустит индивидуальную гонку на Кубке России в Уфе из‑за болезни
  • РИА Новости

«Есть проблемы у Тамары Дербушевой, она не стартует, решили не дёргать. Она заболела на Спартакиаде, но на тренировки выходит. Думаю, в спринте мы её увидим», — цитирует Шашилова «Матч ТВ».

Этап в Уфе проходит с 29 февраля по 3 марта.

17 февраля биатлонисты Свердловской области одержали победу в эстафете 4 × 6 км на Спартакиаде сильнейших в Златоусте. 

В составе команды выступали Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко. Их результат — 1:13:06,1.

Ранее сообщалось, как Наталья Гербулова прокомментировала серебро в эстафете на Спартакиаде сильнейших.

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