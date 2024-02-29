Фанат «Лидса» упал с трибуны во время празднования гола в ворота «Челси»
- AP
Инцидент произошёл на восьмой минуте после первого гола «Лидса» в ворота лондонцев, один из болельщиков выпал с выездного сектора, после чего его госпитализировали на носилках с шейным корсетом.
Фанат находится под присмотром врачей.
Встреча завершилась со счётом 3:2.
В составе лондонской команды мячи забили Николас Джексон (15-я минута), Михаил Мудрик (37-я) и Конор Галлахер (90 + 2). У белых дублем ответил Матео Джозеф (8-я, 59-я).
В 1/4 финала Кубка Англии «Челси» сыграет с «Лестер Сити». Матч запланирован на 16 марта.
Ранее «Манчестер Юнайтед» победил «Ноттингем Форест» и пробился в 1/4 финала Кубка Англии по футболу.