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Гол Каземиро вывел «Манчестер Юнайтед» в 1/4 финала Кубка Англии

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«Манчестер Юнайтед» победил «Ноттингем Форест» и пробился в 1/4 финала Кубка Англии по футболу.

Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил Каземиро на 89-й минуте.

МЮ вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с «Ливерпулем», который разгромил «Саутгемптон» со счётом 3:0. Голы оформили Льюис Кумас (44-я) и Джейден Даннс (73-я, 88-я).

В другой встрече 1/8 финала «Вулверхэмптон» одолел «Брайтон» (1:0) и вышел в следующую стадию турнира. 

Ранее лондонский «Челси» одержал победу над «Лидс Юнайтед» в матче 1/8 финала Кубка Англии.

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