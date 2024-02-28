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«Манчестер Сити» сыграет с «Ньюкаслом» за выход в полуфинал Кубка Англии

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Футболисты «Манчестер Сити» встретятся с «Ньюкасл Юнайтед» в 1/4 финала Кубка Англии.
«Манчестер Сити» сыграет с «Ньюкаслом» за выход в полуфинал Кубка Англии
  • AP
  • © Alastair Grant

Церемония жеребьёвки 1/4 финала прошла 28 февраля, несмотря на то, что пока точно известны только четыре из восьми участников стадии. 

«Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале может встретиться с «Ливерпулем», а победитель матча «Челси» — «Лидс Юнайтед» сыграет в 1/4 финала с «Лестер Сити».

Четвертьфинальные матчи запланированы на 16 марта. «Сити» будет хозяином поля в паре с «Ньюкаслом».

Ранее сообщалось, что полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне может завершить спортивную карьеру в английском клубе.

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