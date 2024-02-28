«Манчестер Сити» сыграет с «Ньюкаслом» за выход в полуфинал Кубка Англии

Футболисты «Манчестер Сити» встретятся с «Ньюкасл Юнайтед» в 1/4 финала Кубка Англии.

Церемония жеребьёвки 1/4 финала прошла 28 февраля, несмотря на то, что пока точно известны только четыре из восьми участников стадии.

«Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале может встретиться с «Ливерпулем», а победитель матча «Челси» — «Лидс Юнайтед» сыграет в 1/4 финала с «Лестер Сити».

Четвертьфинальные матчи запланированы на 16 марта. «Сити» будет хозяином поля в паре с «Ньюкаслом».

Ранее сообщалось, что полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне может завершить спортивную карьеру в английском клубе.