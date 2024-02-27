Ли: Де Брёйне планирует завершить карьеру в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне может завершить спортивную карьеру в английском клубе.

Как сообщает журналист Сэм Ли, бельгиец рассчитывает продлить контракт с клубом, чтобы доиграть за команду до 35 лет, а затем завершить карьеру.

В текущем сезоне 32-летний футболист провёл за «Манчестер Сити» 11 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом истекает в 2025 году.

Ранее «Ман Сити» представил 22-минутную документалку о возвращении Де Брёйне после травмы.