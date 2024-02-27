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Ли: Де Брёйне планирует завершить карьеру в «Манчестер Сити»

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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне может завершить спортивную карьеру в английском клубе.
Ли: Де Брёйне планирует завершить карьеру в «Манчестер Сити»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает журналист Сэм Ли, бельгиец рассчитывает продлить контракт с клубом, чтобы доиграть за команду до 35 лет, а затем завершить карьеру.

В текущем сезоне 32-летний футболист провёл за «Манчестер Сити» 11 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом истекает в 2025 году.

Ранее «Ман Сити» представил 22-минутную документалку о возвращении Де Брёйне после травмы.

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