Ли: Де Брёйне планирует завершить карьеру в «Манчестер Сити»
- Gettyimages.ru
Как сообщает журналист Сэм Ли, бельгиец рассчитывает продлить контракт с клубом, чтобы доиграть за команду до 35 лет, а затем завершить карьеру.
В текущем сезоне 32-летний футболист провёл за «Манчестер Сити» 11 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом истекает в 2025 году.
Ранее «Ман Сити» представил 22-минутную документалку о возвращении Де Брёйне после травмы.