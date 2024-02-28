Миранчук выйдет в стартовом составе «Аталанты» на матч с «Интером»
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С первых минут на поле выйдут: Карнесеки, Скальвини, Джимсити, Колашинац, Хатебур, Пашалич, Эдерсон, Дзаппакоста, Копмейнерс, Миранчук, Де Кетеларе.
Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане в 22:45 мск.
«Аталанта» (45 очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Интер» (66) — первое.
Ранее La Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport оценили игру Миранчука в матче 26-го тура итальянской Серии А с «Миланом».