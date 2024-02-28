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Миранчук выйдет в стартовом составе «Аталанты» на матч с «Интером»

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«Аталанта» объявила стартовый состав команды на перенесённый матч 21-го тура итальянской Серии А.
Миранчук выйдет в стартовом составе «Аталанты» на матч с «Интером»
  • Gettyimages.ru
  • © Emilio Andreoli

С первых минут на поле выйдут: Карнесеки, Скальвини, Джимсити, Колашинац, Хатебур, Пашалич, Эдерсон, Дзаппакоста, Копмейнерс, Миранчук, Де Кетеларе.

Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане в 22:45 мск.

«Аталанта» (45 очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Интер» (66) — первое.

Ранее La Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport оценили игру Миранчука в матче 26-го тура итальянской Серии А с «Миланом».

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