Миранчук выйдет в стартовом составе «Аталанты» на матч с «Интером»

«Аталанта» объявила стартовый состав команды на перенесённый матч 21-го тура итальянской Серии А.

С первых минут на поле выйдут: Карнесеки, Скальвини, Джимсити, Колашинац, Хатебур, Пашалич, Эдерсон, Дзаппакоста, Копмейнерс, Миранчук, Де Кетеларе.

Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане в 22:45 мск.

«Аталанта» (45 очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Интер» (66) — первое.

Ранее La Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport оценили игру Миранчука в матче 26-го тура итальянской Серии А с «Миланом».