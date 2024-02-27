В Италии раскритиковали игру Миранчука в матче между «Миланом» и «Аталантой»

La Gazzetta dello Sport и Corriere dello Sport оценили игру российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 26-го тура итальянской Серии А с «Миланом».

Оба итальянских издания поставили игроку оценку 5,5.

«В этот раз Миранчук был гораздо меньше вовлечён в командную игру, чем обычно», — говорится в статье La Gazzetta dello Sport.

Игра на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» завершилась со счётом 1:1.

Миранчук вышел в стартовом составе и был заменён в середине второго тайма (63-я). Россиянин не отметился результативными действиями.

Ранее Андрей Аршавин раскритиковал игру Миранчука в матче Серии А с «Миланом».