В Италии раскритиковали игру Миранчука в матче между «Миланом» и «Аталантой»
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Оба итальянских издания поставили игроку оценку 5,5.
«В этот раз Миранчук был гораздо меньше вовлечён в командную игру, чем обычно», — говорится в статье La Gazzetta dello Sport.
Игра на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» завершилась со счётом 1:1.
Миранчук вышел в стартовом составе и был заменён в середине второго тайма (63-я). Россиянин не отметился результативными действиями.
Ранее Андрей Аршавин раскритиковал игру Миранчука в матче Серии А с «Миланом».