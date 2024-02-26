Аршавин раскритиковал игру Миранчука в матче Серии А с «Миланом»

Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу со сборной России Андрей Аршавин подверг критике игру российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 26-го тура итальянской Серии А с «Миланом».

«За два месяца, в течение которых у «Аталанты» продолжается взлёт, это самая неудачная игра её лидеров — Копмейнерса, Де Кетеларе, Миранчука. У них игра не получилась, они впереди не создавали давление. Когда мяч к ним приходил, они быстро его теряли. Игра Миранчука? Кратко — ни о чём», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Игра на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» завершилась со счётом 1:1.

В составе чёрно-красных мяч забил Рафаэл Леау (3-я минута). В команде из Бергамо отличился Тён Копмейнерс (42-я, пенальти). Миранчук вышел в стартовом составе и был заменён в середине второго тайма (63-я). Россиянин не отметился результативными действиями.

«Атланта» (46 очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Милан» (53) — третье.

Ранее Франко Камоцци назвал Миранчука лучшим россиянином в Европе.